عقيص: اللامركزية والشراكة بين القطاعين العام والخاص عنوانا المستقبل

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​ على أنّ "بقدرات ماديّة وبشريّة شبه معدومة، أثبتت معظم ​البلديات​ مسؤوليّةً ما في مجابهة انتشار فيروس "كورونا".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "تصنيع أجهزة تنفّس في ​لبنان​ في زمن قياسي، أثبت من جهة أُخرى أنّ قطاعنا الخاص لا يزال حيًّا"، مؤكّدًا أنّ "اللامركزية والشراكة بين القطاعين العام والخاص عنوانا المستقبل. الدولة المركزية أصبحت شيئًا من الماضي".