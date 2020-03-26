عقيص: اللامركزية والشراكة بين القطاعين العام والخاص عنوانا المستقبل

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص على أنّ "بقدرات ماديّة وبشريّة شبه معدومة، أثبتت معظم البلديات مسؤوليّةً ما في مجابهة انتشار فيروس "كورونا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "تصنيع أجهزة تنفّس في لبنان في زمن قياسي، أثبت من جهة أُخرى أنّ قطاعنا الخاص لا يزال حيًّا"، مؤكّدًا أنّ "اللامركزية والشراكة بين القطاعين العام والخاص عنوانا المستقبل. الدولة المركزية أصبحت شيئًا من الماضي".
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