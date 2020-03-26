وزير الصحة اطلع على انجاز طبي في بعلبك عبارة عن جهاز تعقيم روبوت لمكافحة انتقال كورونا

زار ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ يرافقه النائبان الدكتور ​علي المقداد​ والدكتور ايهاب حمادة مشغل المهندس محمد اسماعيل في ​بعلبك​ للإطلاع على الانجاز الطبي الذي عمل على صنعه وهو عبارة عن روبوت تعقيم لمكافحة انتقال فيروس "كوفيد19" وغيره من الفيروسات، من خلال عمله على نشر الأشعة فوق البنفسجية "UVC" بطول موجة ٢٥٣.٧ نانومتر وتشجيع المبادرات الفردية في مواجهة الوباء المستجد.

وبعد ان ابدى الوزير حمد حسن والنواب اعجابهم بالانجاز، اكد حسن ان "السوق اللبناني اليوم وخاصة ​القطاع الصحي​ والطبي يعاني شحا في هذه الاجهزة، وعلى اكثر من صعيد إن كان من اجهزة تعقيم او تنفس تنفس وغيرها الكثير من الاجهزة، وقد توافقنا في ​مجلس الوزراء​ وخاصة مع معالي وزير ​الصناعة​ الدكتور ​عماد حب الله​ على تشجيع ودعم الصناعات الوطنية وخاصة الصناعات ذات الاستخدام الطبي والصحي لما تطلبه هذه المرحلة ".

ولفت الى اننا "اليوم كما شاهدنا على ​وسائل الاعلام​ هناك من يعمل على صنع جهاز تنفس واخرين يعملون على صنع البسة وقاية، وقد تم التأكد من فعاليتها وباسعار مدروسة جدا، ونحن هنا امام تجربة ثالثة من خلال صنع جهاز تعقيم يقدمه المهندس اسماعيل وهذا يؤكد كم أن ​المجتمع اللبناني​ هو مجتمع مسؤول وهادف وخاصة عند الازمات، وهي مبادرة محفذة ومسؤولة ونحن بدورنا نشجع وندعم هذه ​الكفاءات​ العلمية، وجميعنا كنواب ومجتمع مدني وكفاءات علمية و​وزارة الصحة​ وكل الوزارات المختصة نعمل كفريق واحد لحماية المجتمع اللبناني".

بدوره شكر المهندس اسماعيل وزير الصحة الدكتور حمد حسن و​تكتل نواب بعلبك الهرمل​ الممثلين بالنائبان الدكتور علي المقداد والدكتور ايهاب حمادة على لفتتهم الكريمة وتشجيعهم المحفذ، واضعا كل قدراته بخدمة اهالي المنطقة، مؤكدا ان فكرة صنع هذا الجهاز، الذي اشرف على نهايته وسيقدمه ل​مستشفى​ بعلبك الحكومي، اتت لمواجهة ضعف الامكانيات الطبية في هذه المرحلة الصعبة وما أراده عبر هذه التكنولوجيا هو إظهار قدرات ​الشعب اللبناني​ التي لا تقل عن غيره من الدول.