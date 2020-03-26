تابع رئيس ​اللقاء الديموقراطي​ النائب ​تيمور جنبلاط​ قضية سائقي ​الشاحنات​ العالقين على معبر الخابور عند الحدود التركية، وذلك فور تلقيه مناشدتهم للمساعدة في إعادتهم الى ​لبنان​. وأجرى جنبلاط اتصالات مع الجانب التركي عبر ​السفير التركي​ في لبنان هكان شاكيل، الذي أوضح أن "منع الدخول مرتبط باجراءات الحد من انتشار ​فيروس كورونا​"، واعدا في الوقت نفسه "ببذل كل الجهود لأجل إيجاد حل لهذه القضية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيمور جنبلاط تابع قضية سائقي الشاحنات العالقين على الحدود التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.