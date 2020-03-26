طقس الغد غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم غد الجمعة حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل .

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الجمعة: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر درجات الحرارة على الساحلو ظهور غبار في الاجواء بينما تنخفض على الجبال والداخل، تكون الاجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية.

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً اعتباراً من الظهر مع رياح ناشطة تصل الى حدود ال٧٠ كلم /س واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة و ​تساقط امطار​ تكون غزيرة احياناً كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر و ما فوق ورياح ناشطة صباحاً.