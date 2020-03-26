زلزال يضرب شرقي روسيا.. وتحذيرات من تسونامي

وقع زلزال بقوة 7.5 درجات، قبالة جزر الكوريل الروسية، وفقًا لما أعلنه معهد الزلازل الأمريكي.
وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على عمق 59 كلم عن سطح البحر، محذرًا من إعصار تسونامي وشيك، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز".
وأوضح المركز، أنه مازال يقيم الواقع لتحديد مستوى الخطر، بعدما ضرب الزلزال شرقي روسيا
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