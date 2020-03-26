منفذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا يغير مواقفه ويعترف بذنبه

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أعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم (الخميس)، أنّ برنتون تارانت الذي ارتكب العام الماضي مجزرة راح ضحيّتها 51 شخصاً، حين أطلق النار على المصلّين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أقرّ بذنبه بكلّ التّهم الموجّهة إليه، في تغيير مفاجئ لموقفه.
وقالت الشرطة في بيان إنّ «الإقرار بالذنب بـ51 تهمة بالقتل، وبـ40 تهمة بالشروع بالقتل، وبتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي، تمّ عبر اتصال بالفيديو من سجن أوكلاند» حيث يُحتجز المجرم الأسترالي تارانت، المؤمن بنظرية تفوّق العرق الأبيض.
وأطلق الإرهابي تارانت النار على المصلّين في مسجدين في كرايست تشيرش، أثناء صلاة الجمعة في 15 مارس 2019، ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً، في أسوأ جريمة إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا الحديث.
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من Microsoft News
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