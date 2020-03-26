"صناعة البرلمان" تطالب "المركزى" بمتابعة تنفيذ البنوك لقرارته بشأن الأقساط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إلزام البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزى، التى أصدرها مؤخرا ضمن إجراءاته لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل أزمة فيروس كورونا .

وأشار عامر، إلى أن البنك المركزى وجه بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، كما أتاح الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، إلى أن هناك بنوك كثيرة لم تنفذ ذلك الأمر، وتحأول التهرب منه.



Advertisements

وشدد رئيس صناعة البرلمان: "لابد من إلزام البنوك بتنفيذ هذه القرارات وإصدار منشورات داخلية بها وإعلان عملائها أيضا، لمواجهة حالة الالتفاف عليها"، مطالبا بضرورة توقيع عقوبات على هذه البنوك حال عدم الالتزام أو الالتفاف على هذه القرارات الملزمة.