شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية البرلمان": دورنا توعية المواطنين.. وهناك طرق عديدة للتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه نظرا للظروف الراهنة، فهناك عدة مسارات للتواصل مع المواطنين لحل بعض المشاكل، أو الإجابة عن بعض التساؤلات والاستفسارات بشأن بعض القضايا أو موضوعات عامة وخدمية، أولها التواصل المستمر بين النائب و أهالي دائرته بكافة الصور، وذلك لنشر التوعية بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية التي أصدرتها وزارة الصحة والاطلاع الدائم علي المشكلات العامة التي تواجه أهالي دائرته.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة يعقبها تواصل مع الأجهزة التنفيذية علي المستوي المحلي لحل بعض مشكلات المواطنين الحياتية اليومية و معظمها خاص بالمرافق العامة كالكهرباء أو المياه أو الصرف، وهذا يكون من خلال وسائل التواصل أو بعض الجروبات مع التنفيذيين، وهناك استجابة من قبل الحكومة فى هذا الأمر، حيث يوجد سرعة فى التعامل، وبعض المشاكل يتم حلها بشكل فورى.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومه والوقائية الهدف منها التصدى لهذا الوباء العالمى، ومنع انتشاره، شريطة أن يلتزم المواطنين بتنفيذ هذه التعليمات للحفاظ على أرواجهم وعدم تفشى الوباء فى المجتمع، مشددا على أهمية زيادة الوعى لدى المواطنين حول مخاطر عدم تنفيذ التعليمات، والبقاء فى المنازل والنزول لقضاء بعض المصالح الملحة والضرورية فقط، وما دون ذلك لابد من البقاء لمنع الاختلاط والتجمعات والتكدس الذين يعدوا بيئة خصبة لنشر هذا الفيروس.