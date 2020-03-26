محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (بي بي سي):
سجلت فرنسا لحدود الآن 1331 حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور، ولكن هناك مخاوف من أن يكون العدد أكبر بكثير.
إذ لم تحص السلطات الصحية إلا الوفيات في المستشفيات ولم تجر تشريحا لحالات غير مؤكدة.
وقال كبير المسؤولين الصحيين الفرنسيين ، جيروم سالومون ، إن وفيات المستشفيات "ربما تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الوفيات".
وتشير بعض التقارير الإخبارية إلى أن دور رعاية المسنين ربما شهدت عددا كبيرا من الوفيات غير المدرجة في الأرقام الرسمية التي تقدمها فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر أعداد الوفيات في فرنسا "قد تكون أعلى بكثير" مما يُعلن رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.