أعداد الوفيات في فرنسا "قد تكون أعلى بكثير" مما يُعلن رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (بي بي سي):

سجلت فرنسا لحدود الآن 1331 حالة وفاة بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور، ولكن هناك مخاوف من أن يكون العدد أكبر بكثير.

إذ لم تحص السلطات الصحية إلا الوفيات في المستشفيات ولم تجر تشريحا لحالات غير مؤكدة.

وقال كبير المسؤولين الصحيين الفرنسيين ، جيروم سالومون ، إن وفيات المستشفيات "ربما تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي الوفيات".

وتشير بعض التقارير الإخبارية إلى أن دور رعاية المسنين ربما شهدت عددا كبيرا من الوفيات غير المدرجة في الأرقام الرسمية التي تقدمها فرنسا.