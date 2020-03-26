بعد ساعات من فك الحظر.. تكدس المواطنين على المخابز في الشرقية- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
شهدت مخابز التموين بمركز ومدينة بلبيس، بالشرقية، تكدس وزحام المواطنين لشراء الخبز؛ وذلك بعد ساعات قليلة على فك حظر التجوال في اليوم الأول له، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.
وتجمهر المواطنين أمام المخابز منذ التاسعة صباحًا، موعد بداية البيع للجمهور، دون ارتداء كمامات أو حتى الالتزام بترك مسافة آمنة تمنع الاختلاط وانتشار العدوى الفيروسية.
من جانبه، قال اللواء سامي علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، إنه تواصل مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وعرض عليه أزمة تكدس المواطنين أمام المخابز، وما يُمثله ذلك من تجمعات من شأنها أن تُهدد بانتشار فيروس "كورونا" المُستجد.
وأوضح علام، في بيان له، أن المحافظ قرر بدء العمل في المخابز فور فك الحظر، على أن تبدأ عملية البيع فور الانتهاء من الخبز.
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