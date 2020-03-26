السبت.. فصل التيار الكهربائي عن منطقة البلوهول بدهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أعلن قطاع كهرباء مدينة دهب في جنوب سيناء، فصل التيار الكهربي، عن منطقة البلوهول بالكامل، يوم السبت 28 مارس الجاري، من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 11 صباحًا، لإجراء صيانة شاملة للمحولات.
وأضاف البيان، أن الفصل سوف يجرى بالتتابع بين محولات العرايشية، و الزرنوق، و بلوهول، إضافة إلى صيانة المحولات الخاصة ومنها موزع دانيك، وميامي، و سي صن.
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