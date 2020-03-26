وزير خارجية إيطاليا يطالب بتحالف دولي لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (أ ش أ)
دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى ضرورة تأسيس تحالف دولي كبير ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال دي مايو - في حوار مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) وأوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الخميس - إنه أخبر نظراءه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بأنه ينبغي تنظيم وتبادل المعطيات وتنسيق المبادرات وتعزيزها لمكافحة فيروس كورونا، لأن "الصحة تأتي قبل الربح".
وأكد وزير الخارجية الإيطالي استعداد بلاده لمشاركة خبراتها، وطالب كل الدول بالقيام بذلك قائلًا: "لا يمكن أن يكون السباق نحو اللقاح فرديًا، فهذه حرب نقاتل فيها جميعًا ضد العدو نفسه، ولن نفوز إلا معًا فقط".
وفيما يتعلق بإمداد إيطاليا بمواد طبية، أوضح دي مايو أن إيطاليا ستتلقى أكثر من 10 ملايين كمامة من الخارج وستصل خلال الساعات القليلة القادمة الدفعة الأولى منها.
وأشار دي مايو إلى أن إيطاليا يجب أن تركز أيضًا على الإنتاج الوطني، غير أنه قال إنه لولا هذه المساعدة من الخارج، لتفاقمت الأزمة وصارت أكثر حدة.
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