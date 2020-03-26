مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثالث بمنزل أسرتها في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الخميس، عقب سقوطها من شرفة شقتها بالدور الثالث بقرية المنشية بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بورود بلاغ من مستشفى كوم امبو المركزي، بوصول الطفلة "ز. ش" 8 سنوات، مصابة بنزيف بالمخ وتوفيت أثناء إسعافها.

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انتقلت قوات المباحث لمنزل الطفلة، وبسؤال والدها 51 سنة، عامل، أفاد أن ابنته خلال لهوها بشرفة الشقة بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت على الأرض، وحدثت إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يشتبه في وفاتها جنائيًا.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.