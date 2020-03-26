العراق تمديد حظر التجوال حتى 11 أبريل المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجوال حتى 11 أبريل المُقبل، وسط الجهود التي المبذولة في بغداد لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
قررت السلطات المحلية في محافظة كربلاء بالعراق، سجن كل من يكسر حظر التجوال الوقائي.
وفي بيان صحفي أعن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، حالة الإنذار القصوى في المحافظة ابتداء من فجر اليوم.
وقال "تم اعلان حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة، وإن قوات الجيش والأجهزة الأمنية ستبدأ بسجن كل من يخرق حظر التجوال".
يذكر أن دائرة صحة كربلاء أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل خمس إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا.
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