الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية بقيمة ملياري دولار للتصدي لكورونا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن وباء كوفيد-19 "يهدد الإنسانية برمتها"، وذلك خلال إطلاقه "خطة رد إنساني عالمي" تستمر حتى ديسمبر من هذا العام مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.

وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو إن هذه الخطة "تهدف إلى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقراً في العالم وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفاً وخصوصاً النساء والأطفال والمسنين والمعوقين ومن يعانون أمراضاً مزمنة".

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