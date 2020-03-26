رسالة من مريض بـ"كورونا" على فراش الموت: يا من تعتقدون أنكم لا تقهرون.. لا تكونوا حمقى!

وجه رجل على فراش الموت إثر تأزم حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، نداء للرأي العام البريطاني بأن "لا يكون أحمقا" والالتزام بنصيحة الحكومة بالبقاء في المنازل.

وقال البريطاني مات دوكراي (39 عاما) من مارلو في باكينغهامشي، إنه كان لديه بصيص أمل للعلاج والتخلص من الفيروس، لحين بدأت رئتيه تفشلان في التحمل مما استدعى دخوله للعناية المركزة.

وأضاف الأب بعد ثلاثة أسابيع من اكتشاف مرضه، أن أعراضه بدأت على شكل سعال صغير في 1 مارس، لكنه سرعان ما أصبح مريضا لدرجة أنه ودع زوجته وطفله و"استسلم بسبب الألم والخوف".

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وحث دوكراي البريطانيين الذين قد يعتقدون أنهم "لا يقهرون" على "ألا يكونوا أغبياء" وأن يلتزموا بالتدابير المعلنة لمنع انتشار الفيروس.

وقال دوكراي في منشور على "فيسبوك": "أنا حاليا في وحدة العناية المركزة، في فترة ما كانت هناك نافذة أمل صغيرة للبقاء على قيد الحياة، لكن رئتي فشلت، وأنا بانتظار وضعي على جهاز التنفس الصناعي".