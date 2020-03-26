صحة الكويت: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" لـ208 وشفاء 49 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي المصابين في الكويت إلى 208 حالات.

وقال الدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، إن الحالات الجديدة المصابة بـ"كورونا" كلهم كويتيون وهي حالتان وصلت من السعودية، وحالتان من مصر، وأخرى من فرنسا، وأخرى لكويتي أيضًا قيد التقصي الوبائي، إضافة إلى 7 حالات مخالطة.

وأشار "عبدالسند" إلى أن هناك 49 حالة تماثلت للشفاء و7 حالات في العناية المركزة.. منها حالتان حرجتان، وهناك 159 حالات

تتلقى العلاج، مؤكداً أن 853 حالة أنهت الحجر الصحي.

وأضاف "عبدالسند" أن حظر التجول ليس حلاً وإنما وسيلة للوصول إلى الهدف وهو القضاء على الفيروس والحد من تفشيه. وشدد أنه مع الحظر يجب أن تؤخذ التوصيات بشكل جدي وضرورة البقاء في المنزل.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق اليوم عن شفاء 6 حالات من مصابي فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي

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إلى 49 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة أنها سوف تقوم بتطبيق الحجر الإلزامي الصارم على الكويتيين القادمين من جميع دول العالم لمدة 14 يوم،سيتم خلالها متابعة الشخص وتطبيق الإجراءات الصحية المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، نحن نراهن على وعي المجتمع الكويتي، مؤكداً أن الحظر الكلي لم يعتمد من قبل مجلس الوزراء وهو رهن بما توصي به السلطات الصحية، ولن يكون مفاجئاً إذا تم اقراره.

وقال المتحدث باسم الحكومة في تصريح لتلفزيون الكويت لا يوجد حظر كلي بالكويت، داعياً الجميع الالتزام في البيوت، للوقاية من هذا الوباء، والبعد عن المخالطة ونحتاج ألا نعاني من هذا الوباء.