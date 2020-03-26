ضبط مواطن كويتي ينتحل صفة عسكرية أثناء الحظر

ألقى رجال أمن محافظة الجهراء القبض على مواطن كويتيا انتحل صفة رجال الحرس الوطني للتجول أثناء الحظر وأحيل إلى الجهات المختصة.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية أن رجال أمن الجهراء وأثناء جولة أمنية في منطقة سعد العبدالله استوقفوا شخصًا كان يتجول في المنطقة أثناء الحظر الجزئي وكان يرتدي زي الحرس الوطني وعند طلب هويته بدت عليه علامات الارتباك، وأخبر بأنه لا يحمل الهوية، ولدى اتخاذ قرار

بإحالته إلى الجهات المختصة اعترف بأنه ارتدى الزي الخاص بشقيقه ليستطيع الخروج من المنزل فأحيل إلى قسم شرطة المنطقة وسجلت ضده قضية انتحال صفة ومخالفة قانون حظر التجول. وفي إطار الجهود التي تبذلها السلطات الكويتية لمحاربة الشائعات أشارت مصادر صحفية إلى أن أحد مشاهير وسائل التواصل والذي كان يطلق عليه اسم زجران والذي قررت النيابة العامة استمرار حبسه وجهت له 3 تهم ليست سهلة للمتهم، ومن المتوقع أن تتطور القضية وفق آخر معطياتها. وأشارت صحيفة القبس نقلًا عن مصدر لها أن التهم هي: إذاعة أخبار كاذبة، وتسريب معلومات سرية تخص الحكومة (وهي تهمة تسند لأول مرة)، اضافة الى تهمة إساءة استعمال هاتف. ولفت المصدر إلى أن التحريات أكدت أن المتهم «زجران» ليس وحده، بل هناك من يمده بالمعلومات، ولهذا السبب لم يصدر قرار بحبسه بالسجن المركزي حتى الآن حتى تكتمل جميع أركان القضية.