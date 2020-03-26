الكويت تعلن شفاء 6 حالات جديدة من مصابي كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 6 حالات من مصابي فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 49 حالة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة أنها سوف تقوم بتطبيق الحجر الإلزامي الصارم على الكويتيين القادمين من جميع دول العالم لمدة 14 يوم، سيتم خلالها متابعة الشخص وتطبيق الإجراءات الصحية المقررة. على الكويتيين القادمين من جميع دول العالم لمدة 14 يوم، سيتم خلالها متابعة الشخص وتطبيق الإجراءات الصحية المقررة. وتواصل الإدارة العامة الطيران المدني إجلاء المواطنين الكويتيين الموجودين خارج البلاد على مراحل لمدة أسبوع. وسيتم تسيير رحلتين اليوم الخميس لعودة الكويتيين من فرانكفورت ولندن بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وتحت إشراف وزارة الصحة. على مراحل لمدة أسبوع. وسيتم تسيير رحلتين اليوم الخميس لعودة الكويتيين من فرانكفورت ولندن بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وتحت إشراف وزارة الصحة. كانت وزارة الصحة طلبت من شركة نفط الكويت تجهيز مستشفى الأحمدي القديم وتسليمه للوزارة لاستخدامه متضمنًا الكوادر والمعدات الطبية لاستخدامه في جهود مكافحة فيروس كورونا.

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