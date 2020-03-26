اليابان تشكل قوة مهام لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تشكيل قوة مهام لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما ينص عليه تشريع جديد تم إقراره للتعامل مع هذا الفيروس.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن وزير الصحة كاتسونوبو كاتو التقى برئيس الوزراء شينزو آبي اليوم لمناقشة تشكيل هذه القوة. ومن المقرر أن تعقد هذه القوة أول اجتماعاتها في وقت لاحق من اليوم.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء يمكنه إعلان حالة الطوارئ في البلاد وفقاً للتشريع الجديد الذي تم إقراره مطلع هذا الشهر.
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