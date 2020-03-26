4 إصابات جديدة بـ " كورونا" بمقر الأمم المتحدة في فيينا

أعلن المكتب الإعلامي بمقر منظمة الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك حصيلة عدد المصابين بالفيروس في المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في فيينا إلى 6 حالات.

وأوضحت المنظمة، أنه تم تسجيل ثلاث إصابات بين موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اثنان منهم يعملان في معمل الوكالة الواقع بمدينة "سايبرزدورف" القريبة من العاصمة فيينا والإصابة الرابعة ظهرت بين موظفي مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

وفي سياق متصل أظهرت أحدث إحصائيات وزارة الصحة النمساوية اليوم ارتفاع عدد المصابين بواقع 328 حالة جديدة إلى 5888 حالة على مستوى ولايات النمسا التسع وتسجيل 34 حالة وفاة بسبب الفيروس.