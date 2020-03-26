الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 13 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في الكويت حتى الآن إلى 208 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 24 لوزارة الصحة، إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية والطبية أصبح 159 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 49 عقب إعلان وزير الصحةالشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس.

وذكر أن العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي بلغ 853 شخصاً بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.