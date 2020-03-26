تايلاند ترصد 111 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الخميس، 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي في الدولة إلى 1045 حالة إصابة، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند أربع حالات.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الدكتور أنوبونج سوشارياكول، وهو متخصص في قسم مكافحة الأمراض، إنه من بين 1045 مصاباً بالفيروس، هناك 953 حالة في المستشفيات، من بينهم أربع حالات خطرة، بينما تعافى 88 شخصاً وخرجوا بالفعل من المستشفيات.

وكان مسؤولون قد أعلنوا أمس الأربعاء، أن تايلاند سوف تغلق حدودها وتوصي الفئات الضعيفة والمسنين على البقاء في منازلهم خلال حالة طوارئ في البلاد تستمر لمدة شهر واحد، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، في خطاب أمس الأربعاء: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعلى مدار كثير من الأشهر القادمة، قد يتعين علينا مواجهة أوقات عصيبة، وقاسية، لبلدنا الحبيب تايلاند".

وأعقبت تصريحات تشان أوتشا قراءة لقانون الطوارئ، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الخميس، وحتى 30 أبريل المقبل، على الأقل.