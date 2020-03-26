سفينة حربية أميركية تبحر عبر مضيق تايوان

قال الجيشان الأميركي والتايواني، إن سفينة حربية أميركية مرت عبر مضيق تايوان وسط تصاعد التوتر بين تايوان والصين بدرجة دفعت القوات الجوية التايوانية مؤخراً لإرسال مقاتلاتها لاعتراض مقاتلات صينية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن السفينة مرت عبر المضيق وكانت تحت مراقبة القوات المسلحة التايوانية.

ووصفت الوزارة مرور السفينة بأنه "مهمة عادية" مشيرة إلى عدم وجود ما يدعو للقلق.

وقال أنتوني جونكو المتحدث باسم الأسطول السابع الأميركي، إن السفينة هي المدمرة ماكامبل المزودة بصواريخ موجهة والتي قامت بعملية "عبور روتينية لمضيق تايوان في 25 مارس بما يتفق مع القانون الدولي".

وأضاف "مرور السفينة عبر مضيق تايوان يعكس التزام الولايات المتحدة بحرية وانفتاح منطقة المحيط الهادي الهندي، ستواصل البحرية الأميركية مهام الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وفي الأسابيع الماضية نفذت القوات الجوية الصينية عدة مهام بالقرب من تايوان مما دفع الجيش التايواني لإرسال مقاتلات لاعتراض وإنذار الطائرات الصينية.