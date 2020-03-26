مصر.. مصرع 18 شخصا في “حادث مروع” بمحافظة الجيزة

لقي 18 شخصا مصرعهم، ليل الأربعاء الخميس، في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الإقليمي، أثناء توقف عدد من السيارات في أحد الكمائن في نطاق مدينة الصف بمحافظة الجيزة.

وذكرت مديرية أمن الجيزة أنها تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد الكمائن المعينة لمراقبة تطبيق قرار حظر التجوال على الطريق الدائري الإقليمي، وانتقلت القوات الأمنية إلى محل البلاغ.

وتبين أنه أثناء توقف السيارات على جانب الطريق الإقليمي بسبب حظر التجوال، فوجئ قائد سيارة بأخرى نقل محملة بمواد بناء تسير بسرعة عالية، فاصطدمت بعدد من السيارات المتوقفة، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

وكشفت المعاينة تحول بعض الجثث إلى أشلاء، وجرى التحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات، وانتقل فريق إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين.

يذكر أن ضحايا حوادث المرور في مصر يصل معدله إلى نحو 13 ألف ضحية سنويا وفقا لبعض الإحصائيات.