كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند رغم الإغلاق التام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 649، وتوفي 13 حالة.

وتوفى ثلاثة أشخاص مصابون بالفيروس بين ليلة وضحاها فى الهند، حيث سعت الحكومة، اليوم الخميس، لتحسين الخدمات الأساسية إلى 1.3 مليار شخص في منازلهم بالداخل لإبطاء انتشار المرض، كما أوردت وكالة "رويترز".

كانت الشوارع صامتة في جميع أنحاء مدن وبلدات الهند في اليوم الثاني من إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع و 24 ساعة حيث استجاب الناس لدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الطوارئ أو لشراء الطعام والضروريات الأخرى.

ويمكن رؤية صفوف من الناس يرتدون أقنعة وبعضهم يرتدون قفازات، خارج متاجر الأحياء الصغيرة في دلهي ومومباي، من بين مدن أخرى.

تقطعت السبل بالشاحنات عند حدود الدولة وتم سحب وسائل النقل العام. وفرضت الشرطة حظرًا صارمًا على الرغم من أن "مودي" قال، إنه سيتم الحفاظ على الخدمات الأساسية.

وقال رام براكاش، صاحب متجر في منطقة نظام الدين في دلهي، إن إمدادات بعض السلع الأساسية تحسنت على الرغم من أن المياه المعبأة في زجاجات لا تزال تمثل مشكلة.

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وأضاف: "ما زلنا نواجه مشاكل في العرض مع بعض الأشياء، ولكن الأمور تتحسن ببطء".

وقال الدكتور مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف، إنه مع وجود الإغلاق، فإن الهند لديها فرصة سانحة لتوسيع مرافق الاختبار والمراقبة والحجر الصحي، وقال، إن نجاحها في القضاء على شلل الأطفال هو مثال على ذلك.

وأضاف: "تخلصت الهند من شلل الأطفال من خلال كسرها عن طريق تقسيمها إلى مستوى القرية. على طول الطريق من خلال النظام، انهارت المشكلة، ذهبت بعد فيروس شلل الأطفال منطقة تلو منطقة تلو الأخرى. وفازت الهند".

وأردف: "إذا فعلت الهند نفس الشيء، وقسمت المشكلة، ووضعت الإجراءات اللازمة، فهناك مخرج".

اختبرت الهند 24،254 شخصًا حتى الأربعاء، وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية الذي تديره الحكومة، وهو عدد صغير مقارنة بالسكان.