كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع الإصابات في إسرائيل إلى 2495 حالة وتسجيل 5 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 2495 حالة وتسجيل 5 وفيات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قيدت الحكومة الإسرائيلية، حركة التنقل اعتبارا من الثامنة مساء اليوم، ومنع السكان من مغادرة منازلهم إلا للتزود بالغذاء والدواء.

وسجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، خامس حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في وقت زاد فيه عدد المصابين إلى 1656 حالة.

وتوفى إسرائيلي يبلغ من العمر 87 عاما ويعاني من مرض السكري، في مستشفى هداسا بمدينة القدس الغربية.

وكانت السلطات الصحية الإسرائيلية، أعلنت أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 2030 حالة.

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ومنذ يناير 20202، يواجه العالم، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.