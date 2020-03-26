31 مدينة وصلها “كورونا”.. الدار البيضاء في الصدارة بـ58 حالة تليها مكناس بـ35- اللائحة

كشفت وزارة الصحة، عن توزيع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد حسب الأقاليم بالمغرب، وقالت إن الدار البيضاء عرفت تسجيل 58 حالة من بين الـ225 حالة المؤكدة حتى مساء أمس.

وجلءت مدينة مكناس ثانية في الترتيب بـ35، ثممراكش بـ30، فالرباط بـ27، ثم فاس بـ14، فطنجة 8، تليها أكادير بـ7، وسلا بـ6 حالات، ونفس العدد سجل بكل من إقليم الصخيرات تمارة وتطوان.

وبخنيفرة سجلت 4 حالات ونفس العدد بخريبكة، وبوجدة وجدة 3 حالات والفقيه بصالح حالتين وبالراشيدية حالتين.

وأخيرا سجلت حالة إصابة واحدة بكل من الحسيمة، بركان، بوعرفة، شيشاوة، الصويرة، كلميم، الخميسات، الناظور، سطات، سيدي سليمان، تاوريرت، تارودانت، وتازة.

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وكان المستشار الإعلامي لوزير الصحة، حفيظ الزهاري، أعلن مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل 55 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 225 حالة.

وأوضح الزهاري، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى ست حالات وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى سبع حالات.

وبخسب معطيات وزارة الصحة، فإن الشريحة العمرية الأكثر تعرضا للإصابة بكوفيد- 19، هي ما فوق 51 سنة بنسبة بلغت 32,6 في المائة، فيما سجلت للفئة العمرية الأقل من 5 سنوات نسبة 1,1 في المائة لتبقى الفئة العمرية ما بين 5 إلى 15 سنة بدون حالة، موضحا أن الفئة ما بين 15 و25 سنة سجلت نسبة مئوية بلغت 9,1 في المائة والفئة العمرية مابين 40 و65 سنة بلغت نسبة 36,9 في المائة.

وفي ما يخص الوفيات، تم تسجيل حالة وفاة إضافية لدى مواطن مغربي يبلغ من العمر 65 سنة من مدينة مكناس، كان يعاني من أمراض مزمنة، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة إلى 6 حالات، حتى مساء أمس.