الأبناك لم تعتمد بعد تأجيل القروض

لجأ الكثير من المواطنين أخيرا إلى الوكالات البنكية التي يتعاملون معها قصد طلب تأجيل قروضهم، في ظل هذه الظرفية الصعبة التي توقفت فيها الحركة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، لكنهم فوجئوا بعدم تجاوب مسؤولي هذه الوكالات، بدعوى أنهم لم يتلقوا أي تعليمات مكتوبة بهذا الشأن.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المجموعة المهنية للأبناك أنها مستعدة لتأجيل اقتطاعات قروض السكن والاستهلاك لشهور مارس وأبريل ويونيو، إسهاما منها في مواجهة الضائقة المالية للأسر في هذه الظرفية.

ويترقب الكثير من المواطنين تمكينهم من تأجيل قروضهم، خاصة مع قرب نهاية هذا الشهر.