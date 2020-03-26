جامعة الكرة “تخصص” أرقاما هاتفية للفرق لتزويدها ببرامج انفرادية للياقة والنظام الغذائي

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات التي ستعتمدها لمساعدة المدربين واللاعبين على مواجهة التداعيات الرياضية لفيروس “كورونا”.

ودعت الجامعة، في بلاغ لها، جميع اللاعبين والمدربين والمسؤولين إلى الانخراط في الإجراءات، التي وضعتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووضعت الجامعة، رهن إشارة جميع الأندية الوطنية، مكونات الإدارة التقنية الوطنية والأطقم الطبية التابعة لها لوضع برامج خاصة انفرادية ترتبط باللياقة البدنية والنظام الغذائي بالنسبة للاعبات واللاعبين لمواصلة تداريبهم الفردية بغية الحفاظ على لياقتهم البدنية في هذه الظروف الخاصة.

وخصص الجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة وطنيا للأندية الوطنية أرقاما هاتفية وبريدا إلكترونيا للتواصل معها في هذا الشأن.