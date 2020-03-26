أول إصابة كورونا في أم الفحم وحواجز للشرطة بباقة الغربية وجت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت بلدية أم الفحم أنه تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المدينة، بحسب معطيات وزارة الداخلية لهذا اليوم الخميس.

وصرح الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، في بيان مقتضب أصدره صباح، اليوم، أنه "حتى الآن لا تفاصيل حول الإصابة. البلدية تجري اتصالاتها حول الموضوع".

وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية تجاهل وإهمال المجتمع العربي وعدم إقامتها محطات لإجراء فحوصات كورونا في البلدات العربية، ترتفع وتيرة التوتر والقلق والشكوك إزاء حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت إصابات بالفيروس في الطيبة وطمرة وسخنين ومنطقة النقب لغاية الآن.

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وأفاد مراسل "عرب 48" أن الشرطة قامت، صباح اليوم، بنصب حواجز في مداخل عدة بلدات عربية بينها باقة الغربية وجت المثلث وفحصت السيارات وهويات مستقليها، وكل من لم يثبت بأنه متوجه للعمل تم إعادته إلى بيته، وذلك تطبيقا لتقييدات الطوارئ الجديدة وحظر التجول لمدة أسبوع، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الشرطة بتسيير دوريات في بلدات عربية، مساء أمس، ودعت عبر مكبرات الصوت السكان إلى الالتزام داخل البيوت.

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