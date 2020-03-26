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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يوضح أهمية المسؤولية الشخصية والاجتماعية كأحد أهم أسلحة مواجهة كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 26 مارس 2020
قال وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الخميس، إن أزمة فيروس كورونا العالمية تبرز المسؤولية الشخصية والاجتماعية كأحد أهم أسلحة المواجهة لحماية الأسرة والمجتمع.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "البقاء في المنزل والعمل عن بُعد والتباعد الاجتماعي ضروري في حملتنا المشتركة لاحتواء الانتشار والقضاء على الفيروس"
واختتم قرقاش تغريدته بحث الجميع على "العمل معا لحماية الأسرة والمجتمع".
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أكد، في تغريدات سابقة، أن إجراءات بلاده الوطنية في الوقاية من فيروس كورونا تعمل بفاعلية.
وأوضح أن "هذه الإجراءات تقوم على مبادئ الحماية والاحتراز والوقاية وآلياتها والفحص والحجر المنزلي".
وتابع: "مارس حياتك الطبيعية ضمن ثقافة صحية وقائية تحميك وتحافظ على صحة الآخرين، وسننجح بتكاتف الجميع".
وفي إطار الإجراءات الوقائية أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية في الإمارات، الأربعاء، "برنامج التعقيم الوطني" لإجراء التعقيم الكامل الذي يشمل المرافق كافة والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، بدءا من الساعة 8 مساء الخميس الموافق 26 مارس/آذار حتى الساعة 6 صباح الأحد الموافق 29 مارس 2020.
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