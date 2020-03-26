- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم القيادي البخيتي.. مستشفى ذمار العام يستقبل دفعة جديدة من قتلى المليشيا والان مع التفاصيل
الخميس 26 مارس 2020
وصلت إلى ثلاجة مستشفى ذمار العام العديد من الجثث التابعة لعناصر المليشيات الحوثية والتي لقت حتفها على أيادي ابطال الجيش الوطني بجبهة صرواح.
وذكرت مصادر محلية أن ثلاجة مستشفى ذمار العام استقبلت العديد من جثث عناصر المليشيات الحوثية القادمة من صرواح من أبناء المحافظة، بينها عشر جثث من أسرة بيت "البخيتي" مديرية الحداء، وعلى رأسهم القيادي الحوثي ناجي سعيد البخيتي.
ويستقبل مستشفى ذمار العام بشكل يومي اعدادا كبيرة من قتلى المليشيات الحوثية التي تلقي حتفها في عدد من الجبهات، والتي أصبحت ثلاجته المستشفى ممتلئة بقتلى عناصر المليشيات.
وشيعت مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال الأسبوع المنصرم 26 قتيلاً سقطوا في جبهتي صرواح وقانية، وقد حصل موقع "الصحوة نت" على أسماء القتلى
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم القيادي البخيتي.. مستشفى ذمار العام يستقبل دفعة جديدة من قتلى المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.