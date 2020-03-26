شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. هيئة الطيران المدني الروسية تعلن تعليق كافة الرحلات بدءاً من يوم غد والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 قررت الحكومة الروسية تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".



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