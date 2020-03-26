حكومة الإمارات تشرح برنامج "التعقيم الوطني" وتفاصيله

الخميس 26 مارس 2020

تنطلق في الأثناء إحاطة حكومة الإمارات الإعلامية، والتي تم تخصيصها لبرنامج التعقيم الوطني للمرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام والمترو، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.



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وتتحدث في الإحاطة الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، والعميد عبدالعزيز عبدالله الأحمد من وزارة الداخلية.

وقالت د. فريدة: ندرك أن برنامج التعقيم سيتم تنفيذه خلال فترة نهاية الأسبوع، وهي الفترة التي يتم تخصيصها عادةً للمناسبات والزيارات الاجتماعية، لكن الظروف الحالية تحتم علينا تجنب التجمعات، والتواصل مع الأهل والأصدقاء هاتفياً أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.