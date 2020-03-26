شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصحية في الهند تعلن عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 أعلنت السلطات الصحية في الهند، الخميس، عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 678 حالة.

Advertisements وأوضحت السلطات أنه تم تسجيل حالة وفاة بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 13.

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