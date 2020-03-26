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السلطات الصحية في الهند تعلن عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 26 مارس 2020

أعلنت السلطات الصحية في الهند، الخميس، عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 678 حالة.

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وأوضحت السلطات أنه تم تسجيل حالة وفاة بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 13.

 

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