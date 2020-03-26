- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مُرتكب مجزرة المسجدين في نيوزلاندا يعترف بذنبه والان مع التفاصيل
الخميس 26 مارس 2020
في تغير مفاجئ لموقفه، أقر الإرهابي برنتون تارانت، الذي ارتكب مجزرة راح ضحيّتها 51 شخصاً حين أطلق النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، الخميس، بذنبه بكل التهم الموجهة إليه.
وقالت الشرطة النيوزيلندية، في بيان، إن "الإقرار بالذنب بـ51 تهمة بالقتل وبـ40 تهمة بالشروع بالقتل وبتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي تمّ عبر اتصال بالفيديو من سجن أوكلاند".
ووصف الهجوم الذي وقع في 15 مارس/آذار 2019 بأنه أسوأ حادث إطلاق نار يسقط فيه عدد كبير من الضحايا على يد مسلح واحد في نيوزيلندا.
وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، الذي يعتنق أفكارا متطرفة تتعلق بتميز العرق الأبيض.
وعقب الحادث، وافق البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة على تشريع يشدد على قوانين اقتناء السلاح في البلاد، كجزء من إجراءات يتم اتخاذها في أعقاب المجزرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مُرتكب مجزرة المسجدين في نيوزلاندا يعترف بذنبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.