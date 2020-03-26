شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. آخر مستجدات كورونا لحظة بلحظة والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 وسط مخاوف من تفشي موجة ثانية لـ فيروس كورونا "كوفيد-19" في إيران، وارتفاع عدد الإصابات وسقوط ضحايا للوباء في مختلف دول العالم، تعرف على آخر التطورات لحظة بلحظة (بتوقيت جرينتش)..

07:06 - ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 649 حالة 06:45 - ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق إلى 103 حالات 06:44 - إسرائيل تعلن ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا إلى 2495 Advertisements 06:03 - إيران تفرض حظر على السفر بين المدن بسبب مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا.. وتعلن تمديد إغلاق المدارس والجامعات ومنع التجمعات بسبب كورونا. 05:37 - ألمانيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا دليها إلى 198 حالة وفاة و36508 إصابة. 05:21 - روسيا تعلق جميع الرحلات الجوية اعتبارًا من 27 مارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا. 04:56 - الكويت تعلن تعافي 6 حالات من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 49 حالة. 04:21 - تايلاند تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 1045 حالة.

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