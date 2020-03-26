شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. تسجيل 5 وفيات و 104 حالات إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 سجلت كوريا الجنوبية 5 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 131 حالة.

وأكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم أيضا تسجيل 104 حالات إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 9241 حالة

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