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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أمريكا تشهد ارتفاعا في عدد ضحايا كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 26 مارس 2020
أظهرت حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الأربعاء، أنّ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 1031 وفاة، بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبرياً إصابتهم بالوباء 68 ألفاً و572 شخصاً.
وقبل ساعات فقط كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة يبلغ 827 وفاة، بحسب حصيلة سابقة نشرتها الجامعة.
وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.
ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 327 مليون نسمة، وقد حذّر تقرير أحيل إلى الكونجرس من أنّ الفيروس قد يصيب ما بين 70 إلى 150 مليوناً من هؤلاء.
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