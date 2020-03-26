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شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تستثمر فيروس كورونا لجمع مزيد من الجبايات في إب والان مع التفاصيل
الخميس 26 مارس 2020
استثمرت مليشيات الحوثي فيروس"كورونا" في جمع مزيد من الجبايات غير القانونية بمحافظة إب، وسط اليمن.
وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي مرت على عدد من المحلات التجارية بمحافظة إب وتطالب بجبايات وإتاوات مالية في سعي منها لما تقول أن تلك الأموال لمواجهة "كورونا".
فيما أكدت المصادر أن المليشيا وجدت فرصة جديدة لفرض جبايات جديدة.
ويأتي هذا رغم أن مركز الترصد الوبائي أعلن خلو المحافظة من فيروس كورونا.
وذكر المركز، أن نتائج عينات 3 حالات مشتبه بها أرسلت للمختبر المركزي في صنعاء، كانت سلبية، بمعنى أنها ليست مصابة بفيروس كورونا.
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