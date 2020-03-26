شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع إصابات كورونا في الأرجنتين وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 سجّلت الأرجنتين 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، في أكبر قفزة في يوم واحد حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى 502.

وأكدت وزارة الصحة في الأرجنتين لأول مرة رصد حالات عدوى محلية. وبلغ عدد الوفيات 8 حالات. Advertisements وتخضع الأرجنتين حاليا لحجر صحي إلزامي حتى 31 مارس/آذار، كما أن حدودها مغلقة أيضا أمام غير المقيمين خلال الفترة نفسها. وفي كوريا الجنوبية، سجّلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى 9241 حالة، فيما زاد عدد الوفيات 5 حالات ليصل الإجمالي إلى 131.

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