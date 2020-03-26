إسقاط ثالث طائرة مسيرة للحوثيين خلال أسبوع بالدريهمي جنوب الحديدة

الخميس 26 مارس 2020

تمكن أفراد القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية، في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.



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وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن طائرة مسيرة حوثية كانت تحلق على مواقع القوات في سماء الدريهمي، إلا ان أفراد القوات تمكنوا من إسقاط الطائرة بنجاح.

وتعد هذه الطائرة المسيرة الثالثة التي اسقطتها القوات المشتركة خلال أسبوع في سماء مديرية الدريهمي، يأتي ذلك ضمن تصعيد المليشيات للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بالحديدة.