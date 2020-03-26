شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في عبس بحجة والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 26/آذار/2020، أهدافا للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت بأكثر من غارة أهدافا عسكرية للمليشيا في مديرية عبس بالمحافظة. Advertisements وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية

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