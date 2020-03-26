شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تضبط شاحنتين تحمل مادة السماد المهربة كانت بطريقها للحوثيين والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 ضبطت القوات المشتركة شاحنتين تحمل مادة السماد "اليوريا" المهربة، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وتمكن أفراد اللواء 11 عمالقة من ضبط شاحنتين تحمل الاسمدة المهربة والغاء القبض على المهرب بعد عملية مطاردة في خبوت ورمال منطقة الزهاري. Advertisements وحذرت القوات المشتركة المهربين والمتعاونيين مع مليشيات الحوثي بالضرب بيد من حديد والعقاب والمساءلة القانونية. يذكر أن مليشيات الحوثي تستخدم هذه الأسمدة المهربة لصناعة المقذوفات المتفجرة والتي تستخدمها في عمليتها العسكرية في مختلف الجبهات.

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