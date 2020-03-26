شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن بجروح بالغة بنيران حوثية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 أصيب مواطن بجروح بليغة جراء استهداف المليشيات الحوثية لمنطقة الشجيرة بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، بالقذائف المدفعية.

Advertisements وأفاد مصدر محلي" أن المواطن عبدالله ماهوب راجحي (17عاما) اصيب بشظايا قذيفة هاون بالقرب من بيته في منطقة الشجيرة غرب مديرية الدريهمي وأسعف الى مستشفى المخأ لتلقي الإسعافات الأولية. وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا سلسلة الخروقات لاتفاق ستوكهولم والاعتداءات بحق أبناء محافظة الحديدة في ظل صمت الأمم المتحدة وبعثتها المراقبة لوقف اطلاق النار في الحديدة.

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