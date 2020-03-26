شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يُسير عيادات طبية متنقلة بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 26 مارس 2020 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبيعة متنقلة إلى منطقة الغريبة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة وفتحت العيادة الطبية أبوابها للعديد من الحالات المرضية لأهالي منطقة الغريبة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية وصرف الأدوية المجانية للأطفال والنساء والرجال.

Advertisements واسهمت العيادة في التخفيف من معاناة أهالي المنطقة الذين يعيشون ظروف إنسانية صعبة واستثنائية وذلك بالحصول على الأدوية اللازمة وتوفير عناء التنقل. وتأتي هذه العيادة في إطار الدور الانساني الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في المناطق المحررة بالساحل الغربي عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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