وفاة عميل الـFBI السابق بوب ليفنسون المحتجز لدى إيران في ظروف غامضة

الخميس 26 مارس 2020

أعلنت أسرة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) بوب ليفنسون الذي فقد أثره في إيران في 2007 في ظروف غامضة، أنّه توفي حيث كان رهن الاعتقال.



وذكرت الأسرة، في بيان ، "لقد تلقينا مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتهم، ودفعتنا نحن أيضا، إلى استنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال".

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وإذ شددت الأسرة على أنها لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، أوضحت أن وفاته حصلت قبل تفشي وباء كورونا في إيران.

يشار إلى أن بوب ليفنسون مسجون في إيران منذ ما يقارب 13 عاما، بتهم تقول عنها السلطات الأمريكية إنها باطلة.

ويوصف ليفنسون في الولايات المتحدة بأنه "الرهينة" المحتجز لأطول فترة في التاريخ الأمريكي.