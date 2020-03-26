شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الجاك في تصريح لوكالة أنباء السودان (سونا) أن العالم الآن يتحرك من خلال منظومة التكامل الاقتصادي بين الدول وفقا للنظرية القاعدية للاقتصاد الدولي والتي تعنى تطبيق الميزة النسبية لإنتاج السلع والخدمات، مشيرا إلى أن كل دولة لديها ميزة نسبية في إنتاج سلعة أو خدمة من الخدمات.
ولفت إلى تفرد السودان في إنتاج أجود أنواع الصمغ العربي على المستوى الإقليمي والدولي مما يضاعف من فرص انضمامه للمنظمة الاممية وفقا لهذه النظرية. مشيرا لعدد من مطلوبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الواجب توفرها في الدول الأعضاء والتي من بينها إزالة كافة القيود المفروضة على التجارة كالنظام الجمركي لأن شعار المنظمة هو (التجارة الحرة بدون قيود) إضافة الى توحيد سعر صرف العملة الوطنية فضلا عن تطابق القوانين والتشريعات الوطنية مع القوانين العالمية.
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