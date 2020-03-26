شكرا لقرائتكم خبر عن عبرت المضيق.. سفينة أمريكية تحرك التوتر بين الصين وتايوان والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيشان الأمريكي والتايواني إن سفينة حربية أمريكية مرت عبر مضيق تايوان وسط تصاعد التوتر بين تايوان والصين بدرجة دفعت القوات الجوية التايوانية مؤخرا لإرسال مقاتلاتها لاعتراض مقاتلات صينية. وذكر بيان لوزارة الدفاع التايوانية اليوم الخميس أن السفينة مرت عبر المضيق وكانت تحت مراقبة القوات المسلحة التايوانية. ووصفت الوزارة مرور السفينة بأنه "مهمة عادية" مشيرة إلى عدم وجود ما يدعو للقلق. وقال أنتوني جونكو المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي إن "السفينة هي المدمرة ماكامبل المزودة بصواريخ موجهة والتي قامت بعملية "عبور روتينية لمضيق تايوان أمس الأربعاء بما يتفق مع القانون الدولي." وفي الأسابيع الماضية نفذت القوات الجوية الصينية عدة مهام بالقرب من تايوان مما دفع الجيش التايواني لإرسال مقاتلات لاعتراض وإنذار الطائرات الصينية.

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